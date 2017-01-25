Новосибирец стал победителем Всероссийского конкурса «Папа года»

Многодетный отец из Баганского района Новосибирской области Сергей Малакеев стал обладателем Всероссийской премии «Папа года 2016», которая ежегодно вручается примерным отцам и организациям страны, реализующим проекты в сфере поддержки отцовства. Торжественное вручение награды жителю региона состоялось 26 декабря в министерстве социального развития Новосибирской области.

После смерти жены в 2016 году Сергей Малакеев продолжает воспитывать пятерых сыновей, четверо из которых – приемные. Все мальчики имеют инвалидность и ограничения по здоровью. Также у мужчины есть трое взрослых родных детей, которые помогают ему и поддерживают.

«Не каждый отец даже в полной семье способен взять на себя ответственность за судьбу четверых детей с ограниченными возможностями здоровья, не сдаться в трудную минуту. Такой человек как Сергей Малакеев заслуживает уважения и должен стать примером для всех нас», – отметила заместитель министра социального развития Новосибирской области Ольга Потапова, вручая мужчине премию «Папа года 2016».

Также по итогам 2016 года награду получила Новосибирская региональная общественная организация «Совет отцов Новосибирской области», которая стала победителем в специальной номинации премии «Лучший совет отцов» с проектами «Папа Фест» и «Выходные с папой».

В этом году конкурс «Папа года» проводился в России в третий раз с целью популяризации семейных ценностей и ответственного отцовства, привлечения внимания к действительно заслуживающим этого отцам. Любой житель страны или организация имели возможность подать заявку и предложить своего кандидата. Организаторами премии выступили Фонд поддержки семьи и семейных ценностей «Отцовство», МОО «Союз отцов», при поддержке Общественной палаты РФ, Правительства Москвы, Национальной Родительской Ассоциации и Союза женщин России.

Для справки:

В Новосибирской области в настоящее время идет процесс создания Областного совета отцов при Губернаторе Новосибирской области и утверждается состав совета. Его создание позволит активно привлекать мужчин-отцов к решению вопросов укрепления и развития институтов семьи и детства, а также координировать деятельность действующих на территории Новосибирской области советов отцов, реализующих государственную политику в интересах семьи и детства. Большую роль Областной совет отцов призван играть в формировании общественного мнения в интересах охраны семейных ценностей, в вопросах профилактики социального сиротства, борьбы с насилием в отношении женщин и детей.

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»