Новосибирск: Почти тысяча жителей региона стали участниками Всероссийских соревнований по зимним видам спорта

Соревнования по зимним видам спорта «Всероссийский день снега» прошли в Новосибирской области 15 января. Гостей праздника, организованного Минспорта РФ, ждали массовые катания на коньках, семейные эстафеты «Веселые старты», а также турниры по сноуборду, лыжным гонкам и горнолыжному спорту.

Как отметил руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, развитию зимних видов спорта в регионе уделяется особое внимание. «Новосибирские спортсмены традиционно сильны во многих зимних дисциплинах. В Новосибирской области активно развивается любительский спорт, большое количество детей приходит в секции. Поэтому дальнейшее развитие зимних видов спорта и улучшение инфраструктуры является одной из наших основных задач», – подчеркнул Сергей Ахапов.

Соревнования в Новосибирской области прошли на пяти площадках. Участие в лыжных гонках приняли более 200 человек, в соревнования по горным лыжам – более 180 человек, в соревнованиях по сноуборду – более 100 человек, в семейной эстафете «Веселые старты» – более 100 человек, в массовых катания на коньках – более 300 человек.

Для справки:

Всероссийский день снега проводится в рамках Международного дня снега. В Новосибирской области мероприятия праздника проводятся с 2016 года – в прошлом году участие приняли более 850 жителей региона.

На территории Новосибирской области развиваются девять зимних видов спорта, четыре из которых являются базовыми. В регионе насчитывается свыше 4 500 спортивных сооружений. Начиная с 2017 года предусмотрены модернизация и обустройство дополнительных лыжных баз.

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»