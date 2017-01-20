Новосибирск: Старшеклассники Кировского района соревнуются в знании политики

В Кировском районе Новосибирска стартовал III сезон проекта «Политика изнутри» Заявки на участие принимаются до сих пор.

Проект просвещения и образования молодежи «Политика изнутри» направлен на повышение уровня политической грамотности и гражданской активности молодежи Кировского района. III сезон районного проекта стартовал с анкетирования ССУЗов Кировского района.

Как сообщают организаторы, в рамках проекта пройдут лекции, игровые занятия, круглые столы о двухвековой политической истории страны, встречи с известными людьми города и другие образовательные мероприятия для участников. Гости для встреч будут приглашены после голосования старшеклассников, что позволит учесть интересы большинства участников.

Если вам или вашим знакомым интересен проект, ещё не поздно стать его участником! Для этого необходимо сообщить о своем желании по телефону 342-68-62 (СП «Авангард») или связаться с организатором Марией напрямую: +7(952)766-97-32.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»