Новосибирские фехтовальщики завоевали медали всероссийских соревнований

Спортсмен из Новосибирской области Егор Киселев стал победителем открытого первенства по фехтованию «Рождественский турнир» среди детей, проходившего в Уфе. В турнире приняли участие более 300 человек.

В финальном поединке рапирист Егор Киселев одержал победу со счетом 12:8 над одним из фаворитов турнира, башкирским фехтовальщиком Артемом Мустафиным.

Кроме того, в Казани прошел традиционный «Новогодний турнир» среди кадетов-саблистов. Спортсменки из Новосибирской области Анастасия Ёлкина и Анастасия Шорохова выиграли золото и бронзу соответственно. В соревнованиях среди юношей новосибирские фехтовальщики также вошли в число медалистов – Прохор Свитич занял второе место, а Никита Разумеев – третье.

Для справки:

На территории области реализуется государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы», одной из целей которой является развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области.

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»