Новосибирские мастера индустрии красоты стали призёрами чемпионата России

Сегодня мэр Анатолий Локоть поздравил новосибирскую команду мастеров индустрии красоты со вторым местом ХXII чемпионата России по парикмахерскому искусству и декоративной косметике.

12 новосибирских мастеров в составе команды Сибири приняли участие в финале ХXII чемпионата России по парикмахерскому искусству и декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей, который состоялся в Москве. В общекомандном зачёте по регионам команда Сибири заняла второе место. Наши специалисты также стали чемпионами и призёрами в личном первенстве.

«Мы придаём большое значение имиджу Новосибирска, его продвижению, в том числе как города, где предоставляются высококлассные услуги, — сказал мэр Анатолий Локоть, обращаясь к финалистам престижного российского чемпионата. — Ваша профессия сродни искусству. Спасибо вам за талант, за успешное выступление. Наши мастера заслуживают высокого признания».

Как подчеркнул заместитель начальника департамента земельных и имущественных отношений — начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин, основой успеха как новосибирских кулинаров, так и мастеров индустрии красоты стали, в том числе, городские конкурсы профессионального мастерства, которые проходят в Новосибирске уже более 15 лет. Это фестиваль «Сибирское гостеприимство» и городской конкурс индустрии красоты в рамках выставки «Сибирская акварель». Цели у них общие: повышение профмастерства, престижа рабочих профессий, выявление талантливой молодёжи.

«Убежден, что победы наших мастеров в престижных конкурсах способствуют внедрению общероссийского и международного опыта, совершенствованию сферы услуг индустрии красоты и в целом дальнейшему повышению имиджа Новосибирска», — отметил мэр Анатолий Локоть и пожелал финалистам чемпионата России успехов не только в профессиональных состязаниях, но и в повседневной профессиональной деятельности. Он вручил призёрам Почётные грамоты мэрии и Благодарственные письма мэра.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»