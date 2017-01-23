Новосибирские теннисисты завоевали медали чемпионата СФО

Спортсмены из Новосибирской области стали обладателями трех бронзовых медалей на чемпионате Сибирского федерального округа по настольному теннису в лично-командном первенстве. Турнир проходил в Бердске, в нем приняли участие 137 теннисистов из девяти регионов Сибири.

На чемпионате было разыграно семь комплектов наград. В соревнованиях среди женщин представительницы Новосибирской области завоевали бронзовые медали в командном первенстве (Татьяна Куклина, Анна Сергеева, Дарья Попова, Арианна Боргоякова, Светлана Поварницына), в одиночном женском разряде (Анна Сергеева) и в смешанном парном разряде (Татьяна Куклина).

Для справки:

На территории области реализуется государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы», одной из целей которой является развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области.

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»