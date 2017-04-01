Отключение света в Новосибирске 31 марта 2017: МЧС призывает жителей города не выходить из дома

В ночь на 31 марта в Новосибирске наблюдался сильный ветер, в результате которого пострадали деревья, снесены остановки и крыши зданий. Местные спасательные службы обратились к гражданам с просьбой быть готовыми к чрезвычайным происшествиям, которые могут произойти в ближайшие пару дней.

Новосибирские спасатели сообщили, что в первые дни апреля ожидается резкое похолодание, сильный ветер, что может стать причиной ЧП.

«На протяжении нескольких дней в регионе будет наблюдаться непогода. Имеется возможность возникновения ЧП, которые будут связаны с обрывом электричества, линий связи, по причине падения деревьев, обрушения слабых конструкций. Также ожидается нарушение работы транспортных средств, повышается угроза увеличения дорожных аварий. Призываем граждан, быть готовыми к отключению света в Ваших домах. Это необходимо будет совершить во время скачка напряжения, рекомендуется срочно обесточить все электроприборы. Это позволит снизить вероятность пожаров, при внезапном включении электроэнергии», — заявили в МЧС.

Также жителей города призывают выходить из дома лишь при экстренной необходимости, закрыть окна и убрать из балконов вещи, которые может подхватить сильный ветер.

Напомним, в результате урагана, который прошел вчера ночью, десятки многоквартирных жилых домов остались без электричества. Ранее синоптики предупреждали о приходе холодного атмосферного фронта.