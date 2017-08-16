Озеро Сладкое не переходило Казахстану полностью после переноса границ

Казахстан опроверг дезинформацию о том, что после переноса границ с Россией озеро Сладкое целиком перешло ему. Дипломаты отметили, что Республика Казахстан и РФ делят водоем в прежнем соотношении, которое составляет 7:3 в пользу Казахстана. Демаркационные мероприятия проводились, но Сладкое они не затронули.

Россия и Казахстан еще неделю назад пересмотрели государственные границы в Новосибирской области и Павлодарском крае, провели демаркацию, но данные о том, что озеро Сладкое полностью отошло Казахстану, не соответствуют действительности. Оба государства по-прежнему владеют озером даже не в равных соотношениях. Они делят его ресурсы в соотношении 7:3, Казахстан обладает большей частью озера, но никогда не претендовал на 30% России.

Фейковая новость о том, что Казахстан забрал себе российские 30% озера и теперь владеет им полностью, удалена с сайта Купинского района. Россия отрицает тот факт, что потеряла свое. Новосибирские чиновники просто советовали населению не ходить на озера в дни демаркации, чтобы не мешать специалистам пересматривать границы. Так же представитель заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов отметил, что передача доброго куска водоема другой стране без оснований на это – полный абсурд.

Глава Купинского района Владимир Шубников не только распространил фейковую новость о том, что российский кусок озера Сладкого переходит Казахстану, но и писал о полной бесполезности 30% водоема для России. Новосибирские чиновники не согласны с такой постановкой вопроса: вода в озере всегда теплая, новосибирцы там купаются. Оно действительно безрыбное и не целебное, но это не мешает озеру быть местом семейного отдыха.