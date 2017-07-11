Пропала Евгения Новосельцева: бердчанка оставила мужу прощальную записку и исчезла

Жительница Бердска (Новосибирская область) Евгения Новосельцева 9 июня уехала из дома на своей машине «Тойота Прадо» и не вернулась. Мужу девушка написала записку, похожую на прощальную или даже предсмертную, – Евгения все оставила ему, просила только позаботиться о ее родителях.

В Новосибирской области разыскивается без вести пропавшая Евгения Новосельцева – она уехала на черной машине «Тойота Прадо» в неизвестном направлении, с тех пор ее больше никто не видел. С мужем она перед исчезновением поссорилась, но он не придал этому значения. За пять лет совместной жизни Евгения Новосельцева и ее муж Владимир Б. ссорились, однако его супруга не исчезала в никуда, ничего не объяснив. Записка, которую женщина написала мужу, больше напоминает предсмертную: все имущество она завещала ему и просила не забывать ее родителей.

Как сообщает ГИБДД области, похожую девушку на черной машине видели в областном центре, куда она отправилась из Новосибирска – неизвестно. В направлении «Кемерово-Томск-Москва» Евгению не видели. То есть, она если и уехала из области, то только в Алтайском направлении.

Поисковый отряд «Лиза Арлет» просит присмотреться к фотографии и вспомнить – вдруг именно Евгению Новосельцеву на черной «Тойоте» кто-то видел случайно в Новосибирске или в близлежащей области. На вид ей 30-33 года, при ней имеются документы, в том числе и на машину под номерами К236УО 777. Одета Евгения была в черную куртку, цветную футболку и синие джинсы. На ногах у нее были босоножки.