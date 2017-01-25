Региональный этап олимпиады Максвелла впервые прошел в Новосибирской области

Новосибирская область впервые приняла региональный этап олимпиады по физике им. Дж. К. Максвелла для учащихся 7-8 классов. Участниками интеллектуальных соревнований стали более 40 школьников из 26 образовательных организаций Новосибирской области, все они являются победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике.

В ходе соревнований ребята решали теоретические и экспериментальные задачи, сообщили специалисты минобрнауки Новосибирской области.

Победителем среди семиклассников стал Никита Логвиненко (МБОУ «Экономический лицей» г. Новосибирск), среди восьмиклассников – Станислав Симонов (МБОУ «Гимназия №3 в Академгородке»).

Данные об итогах проведения регионального этапа олимпиады Максвелла будут направлены в Фонд «Талант и успех» (Сочи), а также в Центральную методическую комиссию (Москва). Заключительный этап олимпиады Максвелла, на который будут приглашены 200 школьников, показавших наивысшие результаты в общерегиональном рейтинге, пройдет в Образовательном центре «Сириус» (Сочи) с 24 по 29 апреля 2017 года.

Организаторы олимпиады в Новосибирске — «Областной центр развития творчества детей и юношества», Новосибирский государственный университет и СУНЦ НГУ.

Для справки.

Олимпиада по физике им. Дж. К. Максвелла проводится более 10 лет. Инициатором её проведения выступает Центральная предметно-методическая комиссия по физике Всероссийской олимпиады школьников. Цель проведения — развитие физического образования и стимулирование интереса обучающихся к изучению естественных наук.

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»