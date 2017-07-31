Смерч над селом Быстровка напугал жителей Новосибирска и области

Водный смерч – явление необычное, завораживающее и в то же время пугающее. Его наблюдали над Новосибирским водохранилищем жители Быстровки. В воскресение вечером, 30 июля, все село прибежало смотреть на редчайшее зрелище, попутно снимая его на телефоны, чтобы потом выложить в соцсети.

Жители селя Быстровка (Новосибирская область) хвастаются тем, что достаточно часто наблюдают на Оби водные смерчи, потому совершенно не боятся их. Хотя стихию стоит бояться – огромный водяной столб проходил всего в восьми километрах от берега на Новосибирском водохранилище. В этот раз обошлось без разрушенных домов, жертв, перевернутых лодок рыбаков, не всегда воздушно-водяной вихрь такой «дружелюбный», как был вчера. Больше других его снимали на телефон Жители Быстровки, которые на работу каждое воскресение ездят в Бердск. Они зафиксировали водяной столб и уехали, не дожидаясь момента, когда стихия «уляжется». Очевидцы отмечают, что дождя не было в тот день.

Подписчики паблика «Инцидент. Новосибирск» отмечают, что природа-матушка явно потихоньку сходит с ума. Климат Сибири меняется, только непонятно в какую сторону, и что натворил человек в своей среде обитания – понять трудно. Странное происходит с климатом во всем мире – в Новосибирске не должно быть кучевых облаков, Сибирь – не США. Подобное явление хорошо смотрится где-то на Черном море: смерч соединяется с кучевым облаком, а в Сибири воронкам делать нечего.

Синоптики Сибири не хотят признаваться в том, что их приборы не уловили никаких признаков смерча, и объясняют воздушно-водную воронку по-своему. Новосибирцы приняли за смерч пылевой вихрь. Настоящий смерч или торнадо сорвал бы крыши домов и привел к человеческим жертвам.