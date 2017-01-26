В Новосибирской области была вручена премия журнала «Сибирские огни»

Лауреаты литературной премии журнала «Сибирские огни» по итогам 2016 года были объявлены в Новосибирской области 26 января. Награду лучшим авторам на торжественной церемонии вручил министр культуры региона Игорь Решетников.

«В Новосибирской области и в Сибири в целом множество прекрасных писателей, поэтов и публицистов, и именно благодаря журналу «Сибирские огни» читатели могут знакомиться с их творчеством. Вручая эту премию, которая была учреждена в 2014 году, мы хотим не просто отметить талант авторов, но и выразить им огромную благодарность за их труд. Надеюсь, что творческий путь сегодняшних лауреатов будет продолжен вместе с журналом «Сибирские огни»», – отметил Игорь Решетников, обращаясь к участникам церемонии.

Для определения победителей было организовано жюри из членов редакции журнала, представителей власти, бизнеса, литературной и художественной общественности. Лауреатами премии в номинации «Проза» стали Александр Лаптев и Геннадий Прашкевич, в номинации «Поэзия» — Светлана Кекова и Дмитрий Мурзин, в номинации «Критика и публицистика» победил Владимир Костин, в номинации «Новые имена» — Павел Пономарев. Кроме того, в этом году была учреждена новая номинация «Наследство», победителем в которой стала Ирина Махнанова.

Для справки

«Сибирские огни» — старейший литературно-художественный журнал России, издающийся в Новониколаевске-Новосибирске с 1922 года. Периодичность – 12 номеров в год. Журнал активно публикует сибирских авторов, сохраняет традиции и развивает новые формы взаимоотношений читателей и литераторов.

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»