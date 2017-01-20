В Новосибирской области на межрегиональные маршруты вышли семь новых автобусов

В Новосибирской области 20 января состоялась отправка в рейс семи новых автобусов, которые будут эксплуатировать на межрегиональных маршрутах Алтайского и Кузбасского направлений. В торжественном мероприятии принял участие министр транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Титов.

Как отметил глава регионального минтранса, в Правительстве региона ведется непрерывная работа по повышению качества пассажирских перевозок. «Развитие автобусного движения как внутри региона, так и по межрегиональным и международным маршрутам – одна из основных задач министерства транспорта. Пассажирские перевозки должны быть не только регулярными, но и максимально комфортными и безопасными – именно поэтому ведется работа по обновлению автобусного парка. Кроме того, минтранс совместно с надзорными органами ежемесячно проводит контроль технического состояния пассажирского транспорта на маршрутах всех категорий», – подчеркнул Сергей Титов.

В рамках обновления автобусного парка в Новосибирской области в ближайшее время выйдут на маршруты еще 11 автобусов. После получения специализированного допуска часть новых автобусов будет эксплуатироваться на международных маршрутах между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.

Для справки:

На содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них в 2017 году в регионе планируется направить около 3, 123 млрд рублей.

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»