В Новосибирской области продолжается подготовка к масштабному региональному чемпионату «Молодые профессионалы»

Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» Новосибирской области привлек внимание студентов из других регионов. Ход подготовки к чемпионату, который пройдет на территории региона 6-12 февраля 2017 года, обсудили на заседании организационного комитета в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.

Как отметил директор Новосибирского центра развития профессионального образования, руководитель Регионального координационного центра Ворлдскиллс Россия Алексей Лейбов, заявки на участие в соревнованиях поступили из Москвы, Магнитогорска, Якутска, Мирного, Читы, Томска. Всего в 43 компетенциях будут соревноваться свыше 330 участников. Десять и более человек заявлены на площадках для мастеров поварского дела, технологии моды, инженерного дизайна CAD, веб-дизайна, электромонтажных работ, дошкольного воспитания, сварочных технологий, мехатроники, фрезерных и токарных работ на станках с ЧПУ, прикладной эстетики, промышленного дизайна, сетевого и системного администрирования

Региональный Чемпионат станет самым масштабным не только по числу участников, но и по количеству привлеченных экспертов. Всего работу участников будут курировать 360 экспертов.

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»