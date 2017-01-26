В Новосибирской области пройдет областной конкурс дизайнеров «Модная провинция»

Более 80 начинающих дизайнеров примут участие в 41-м областном конкурсе «Модная провинция», проводимом при поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. В рамках конкурса юные дизайнеры в возрасте от 4 до 18 лет будут соревноваться в дизайне одежды, обуви и аксессуаров.

Все модели, представленные на конкурсе, сделаны участниками самостоятельно: начиная от эскиза и заканчивая готовым изделием. Задача конкурса – выявление талантливой молодежи в области разработки и создания одежды, обуви и аксессуаров, привлечение внимания молодежи к российским товарам, эстетическое воспитание подрастающего поколения, популяризация швейного дела. Конкурс пройдет 29 января в ДК «Родина» (г. Бердск, ул. Лунная, 48б), начало – в 14.00.

Информацию о конкурсе можно получить на министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, а также по телефонам: +7-913-940-20-68 и (383) 218-04-77.

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»