В Новосибирской области проходит окружной строительный форум

Актуальные вопросы развития строительной отрасли рассматриваются на окружном образовательном форуме «Строительный комплекс и градостроительная деятельность в субъектах Российской Федерации-2017», который начал свою работу в Новосибирской области 2 марта с участием Губернатора Владимира Городецкого и первого заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонида Ставицкого.

Форум в Новосибирске стал первым в серии окружных образовательных мероприятий для представителей строительной и жилищно-коммунальной отрасли Сибири и Дальнего Востока. В нем участвуют представители региональных органов исполнительной власти, органов государственного строительного надзора, органов местного самоуправления, руководители и специалисты строительной сферы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Перед открытием форума состоялась рабочая встреча Губернатора Владимира Городецкого и первого заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонида Ставицкого. Стороны обсудили состояние и перспективы развития строительного комплекса региона. По итогам встречи, отвечая на вопросы журналистов, Леонид Ставицкий отметил большую работу, которая ведется ведомством по совершенствованию законодательного обеспечения строительной отрасли. «Министерство работает над совершенствованием и градостроительного законодательства, и законодательством в сфере ценообразования, и законодательством в части определения стоимости бюджетных объектов, имея в виду государственные инвестиции» – подчеркнул первый заместитель Министра, отметив объективный характер совершенствования строительного законодательства, обусловленный в том числе, масштабами страны и разнообразием региональных условий.

Со своей стороны Губернатор Владимир Городецкий высоко оценил инициативу проведения окружного строительного форума в Новосибирской области. Глава области отметил, что, несмотря на сложные экономические условия, строительная отрасль региона продолжает развиваться. «Мы стабильно, пять лет подряд, вводим более двух миллионов квадратных метров жилья. Очень важно, что еще четыре с половиной миллиона квадратных метров находятся в заделе. Продолжает обновляться строительная инфраструктура. В то же время, мы понимаем, что проблемы существуют, и сейчас разрабатываем дополнительные меры поддержки, для того, чтобы строительная отрасль прошла этот сложный период без потерь», – подчеркнул Владимир Городецкий.

Пленарное заседание форума было посвящено реализации государственной политики в сфере строительства. Открывая форум, Леонид Ставицкий зачитал приветственную телеграмму Министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня, в которой было отмечено, что Новосибирская область по итогам 2016 года является регионом-лидером по сдаче жилья в Сибирском федеральном округе. В 2016 году в регионе сдано 2,2 млн квадратных метров жилья. Кроме того, в прошедшем году регион показал хорошие результаты в реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Губернатор Владимир Городецкий в своем приветственном слове к участникам форума подчеркнул, что повестка мероприятия, в которую включены основные вопросы развития строительной отрасли, актуальна для всех регионов и для Новосибирской области, в частности: наш регион удерживает высокие темпы развития строительной индустрии. Как отметили представители федерального Минстроя, на территории региона только за последние несколько лет введено пять крупных объектов строительной индустрии.

Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр строительства Сергей Боярский в ходе пленарного заседания форума подчеркнул, что в регионе оказывается поддержка гражданам при улучшении жилищных условий, в 2016 году такую поддержку получили порядка 4,5 тысяч граждан. С участием средств областного бюджета в 2016 году в Новосибирской области введено десять социально значимых объектов, в числе которых объекты образования, физкультуры и спорта, здравоохранения.

Форум продолжит свою работу 3 марта. С его программой можно ознакомиться на министерства строительства Новосибирской области.

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»