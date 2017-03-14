В Новосибирской области стартовал проект «Краеведческий десант»

Министерство региональной политики Новосибирской области сообщает о старте проекта «Краеведческий десант», приуроченного к 80-летию Новосибирской области. Организаторы проекта планируют посетить десять районов Новосибирской области и подготовить авторские репортажи о достопримечательностях и культурных особенностях жизни в селах.

В течение пяти месяцев 12 добровольцев-студентов Гуманитарного института НГУ посетят самые интересные, в историко-культурном и экономическом отношении, районы Новосибирской области, побывают в краеведческих и исторических музеях, запишут интервью с жителями городов и сел. Первая поездка состоится 18 марта в с. Коченёво.

По результатам экспедиции в сентябре на базе НГОНБ пройдет масштабная фотовыставка и презентация итогов проекта.

Цель проекта «Краеведческий десант» – популяризация культурного наследия Новосибирской области, фото и видеосъемка значимых объектов районных центров и сёл, актуализация краеведческой работы.

Маршрут экспедиции и оперативные новости проекта: и на сайте .

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»