В Новосибирской области стартовал Всероссийский турнир «Белая ладья»

Более 150 юных шахматистов из 40 школьных коллективов Новосибирской области и г. Новосибирска стали участниками регионального этапа Всероссийских соревнований «Белая ладья». В церемонии открытия турнира приняли участие представители Правительства региона.

Как отметил руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Сергей Ахапов, развитию шахмат в Новосибирской области уделяется особое внимание. «В регионе регулярно проводятся крупные шахматные турниры, в частности, в октябре 2016 года состоялся Суперфинал чемпионатов России, в котором приняли участие сильнейшие игроки страны. Подобные соревнования способствуют продвижению и популяризации шахмат, привлекают детей в секции. Департаментом физкультуры и спорта будет продолжаться поддержка этого вида спорта, в том числе и развитие шахмат среди школьников», – подчеркнул Сергей Ахапов.

По словам заместителя министра образования, науки и инновационной политики Сергея Федорчука, участие юных представителей Новосибирской области в таких крупных турнирах, как «Белая ладья», дает возможность получить новый опыт и объективно оценить свои навыки: «Шахматы – не просто вид спорта, а образ жизни, особое умение планировать свои действия на несколько ходов вперед. Поздравляю всех участником турнира с началом соревнований, желаю успешной игры и ярких побед!».

Областной этап соревнований по шахматам среди школьников «Белая ладья» будет проходить с 25 по 28 января. Команда-победитель получит право представить Новосибирскую область на Всероссийском финале соревнований, который пройдет в июне 2017 года в Сочи.

Для справки.

Организаторы турнира – Федерация шахмат Новосибирской области, департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, при поддержке РАТМ Холдинга и Новосибирского государственного технического университета.

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»