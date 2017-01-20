В Новосибирской области внедряется система ранней помощи детям с особенностями в развитии

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В Новосибирской области внедряется система ранней помощи детям с особенностями в развитии

Отделения ранней помощи детям с особенностями в развитии открыты в Новосибирской области. Дети в возрасте от 0 до 5 лет включительно могут пройти реабилитацию в отделениях, открытых на базе ГБУЗ НСО «Специализированный дом ребенка № 1», ГБУЗ НСО «Специализированный дом ребенка № 2» и ГБУЗ НСО «Куйбышевский специализированный дом ребенка».

Квалифицированную помощь смогут получить дети с неврологическими расстройствами, нарушениями функции опорно-двигательного аппарата, генетическими синдромами, врожденными аномалиями, сообщила начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Новосибирской области Юлия Юрьева. Медицинские организации готовы принять таких пациентов  в условиях круглосуточного и дневного стационара. Решение о направлении пациентов на раннюю реабилитацию принимают медицинские специалисты амбулаторно-поликлинических организаций по месту жительства.

«Раннее начало комплексной помощи — эффективный путь к нормализации жизни  ребенка в семье и обществе. В результате развития системы ранней помощи снизится численность детей с инвалидностью, а также увеличится доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих инклюзивное образование по интегрированным образовательным программам», — отметила главный врач ГБУЗ НСО СДР № 2 Галина Стремоухова.

Программой медицинской реабилитации  предусмотрено  наблюдение педиатра, невролога, психиатра, лечебная  физкультура, лечебный массаж, индивидуальные занятия с логопедом, занятия в бассейне и многое другое.

Количество мест в отделениях Новосибирской области  распределяется следующим образом: отделение Куйбышевского СДР рассчитано на 20 мест в круглосуточном стационаре, отделение СДР № 1 — на 10 мест круглосуточного и 14 мест дневного стационара, отделение СДР № 2 — на 30 мест дневного стационара.
Для справки.

Согласно Концепции развития ранней помощи в Российской федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 1839-р, необходимость развития ранней помощи обусловлена положениями Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах ребенка в части создания комфортной и доброжелательной для жизни среды, обеспечения доступности и качества дошкольного образования для детей-инвалидов, детей с ограничениями жизнедеятельности, не имеющих статуса ребенка-инвалида, детей из групп риска, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для детей, находящихся в социально опасном положении.

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»

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