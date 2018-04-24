Очевидцы сообщили об избиении мужчины охраной ТЦ «Гостиный двор» в Магнитогорске

Около магнитогорского торгового центра «Гостиный двор» 24 апреля произошла драка. Со слов свидетелей, несколько человек – сотрудников охраны ТЦ – сильно избивали одного мужчину. В конфликт вмешались прохожие, конечном итоге завязалась массовая драка, а к месту происшествия вызвали полицию и врачей.

Жители Магнитогорска сообщили о резонансном происшествии в районе местного торгового центра «Гостиный двор». Со слов очевидцев, 24 апреля охранники торгового центра сильно избили посетителя по неустановленным пока мотивам.

Избивали несчастного сразу несколько человек, причем делали это, как следует из показаний свидетелей, с особой жестокостью. Также очевидцы подчеркнули, что зачинщиками драки оказались сами охранники. Кто-то из прохожих, увидев, как избивают мужчину, решил вмешаться – в итоге, завязалась массовая драка.

«Охрана 3-4 человека сначала держали одного, пока другие его били. Швыряли спиной о стену, у которой стояли. Прыгали на лежачем», — рассказала очевидица случившегося.

К месту происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Чем закончилась потасовка у «Гостиного двора», неизвестно. В полиции города Магнитогорска пока никаких официальных комментариев по факту этого происшествия не давали.