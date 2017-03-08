Ограбление банка в Уссурийске организовал местный 45-летний житель

Ограбление банка в Уссурийске раскрыто. Следователи взяли под стражу подозреваемого в дерзком ограблении местного банка, которое произошло седьмого марта.

Днем седьмого числа в дежурную полицейскую часть по городу поступило сообщение о разбойном нападении на банковское отделение. Сотрудники банка сообщили стражам порядка, что днем в отделение ворвался неизвестный мужчина. Преступник угрожал совершить взрыв, в случае, если его требования не будут выполнены. Предполагаемое взрывное устройство находилось на преступнике в момент ограбления.

Мужчина потребовал от сотрудниц банка отдать ему деньги, а также пригрозил, что примет решительные меры, если те воспользуются экстренной сигнализацией. В итоге, преступник завладел определенной суммой денег, после чего скрылся в неизвестном направлении вместе с награбленными деньгами. По словам очевидцев, грабитель уехал на автомобиле.

Благодаря слаженным оперативным действиям правоохранителей, преступление удалось раскрыть достаточно быстро. Грабителя вычислили и задержали в тот же день. Операция была проведена с привлечением бойцов Росгвардии и сотрудников УФСБ. Преступник был задержан в жилом доме. В ходе операции оперативники обнаружили у него награбленные деньги и другие вещественные доказательства преступления.

В настоящий момент грабитель находится под стражей. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. По предварительным данным, преступнику, которым оказался 45-летний местный житель, грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы и крупный денежный штраф.