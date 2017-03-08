Открытие Перинатального центра в Брянске сопровождалось освящением

В Брянске новый перинатальный центр 7 марта открыли официально, на городском уровне, а 6 марта, на день раньше, освятили его. Владимир Путин посетил центр сегодня, 8 марта, поздравив работниц этого нелегкого и благого труда и молодых мамочек.

Перинатальный центр в Брянске не напрасно называют «уникальным» — построен он был по указанию президента. В нем намного больше койкомест, чем в обычны родильных домах, центр в год будет принимать по 5 000 родов, а выхаживать ту будут даже таких детишек, у которых еще 10 лет назад не было шансов. В Перинатальном центре уверены, что зародыш в 500 граммов – уже человек, личность, которого можно и нужно спасти. Центр – целое государство в государстве, где беременной женщиной занимаются с момента становления на учет и до самого дня выписки с малышом. Женщинами со сложной, проблемной беременностью и даже с носительницами ВИЧ будут работать только лучшие профильные специалисты.

Стало известно, что 4 марта подростки из школы искусств им. Т. Николаевой и их педагоги вышли на субботник в Бежицком районе, не связывая это с приездом Путина. При чем тут президент, если по городу противно ходить? Снега сошли, оставляя грязь и мусор, гниет прошлогодняя листва. Глава Бежецкого района заявил, что никто не хочет работать даже в пределах собственного двора, а ведь этого вполне достаточно, чтобы город стал лучше даже без визита президента.