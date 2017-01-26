Отмена занятий в школах Мордовии на сегодня: сельские школы оставили 1-4 классы дома

В Мордовии наблюдается температура воздуха -24 С, при ней сельские школы не отпускают на уроки детей младших классов, а в больших городах на уроки идут все. -24 – самый спорный показатель: чтоб маленькие не пошли на уроки, должны совпасть и другие факторы. В деревнях такой мороз становится ощутимее, угрожая здоровью детей.

11 регионов Мордовии посчитали, что малышей стоит поберечь, а Саранск и другие города отправляет в школу «до последнего». Логика учителей и чиновников образования понятна – зимой нужно получать знания, а летом на каникулах – отдыхать, набираться сил. Дистанционное обучение, рассылка уроков по Интернету, тестирование на сайтах школ развиты должным образом пока не везде. Даже узнать, отпускать ребенка в школу или нет, в Мордовии проблематично – регион не привык к актированным дням. Даже грипп в этом регионе может «закрыть школы» только по точечному принципу.

В начале недели сообщалось, что Мордовия 7 школ и 3 детсада отправила на карантин по гриппу, стоит ли это делать повсеместно – пока не решили. В других школах, которые продолжают проводить уроки, отпущено 46 классов, а отдельный детский садик отправил домой всего одну группу. Вирус в этом году «спокойнее», чем в прошлом, это значит, что «точечно» закрывать учебные заведения будут до последнего.