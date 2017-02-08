Отмена занятий в школах Мордовии на сегодня: в регионе введен точечный карантин

В школах Мордовии объявлен «точечный» карантин: разные классы разных школ отпускают домой, хотя параллельные классы могут ходить на занятия. Только две школы закрылись полностью, понимая, что инфекция распространяется воздушно-капельным путем. Другие сто классов из 32 школ распускались по мере необходимости.

По всей России грипп постепенно идет на спад, количество заболевших каждую неделю будет уменьшаться. Но родители мордовских школьников все равно не понимают необходимость «точечного» карантина: детей надо изолировать друг от друга поголовно, и тогда заболеваемость ощутимо упадет. Один больной ребенок способен «выкосить» весь класс всего за сутки. Самые уязвимые перед новым гонконгским гриппом – малыши до двух лет или старики-пенсионеры, но среди них заболеваемость падает, а среди детей до 15-и лет она выше нормы на 30%. Родители региона даже знают почему.

Две школы, осознавшие эффективность полного карантина, находятся Больших Березниках и в Торбеево. Только там решили спрятать дома еще здоровых детей и не ждать температуры под 39. Здоровый ребенок «на домашнем обучении» способен сам делать уроки, которые учителя присылают по интернету. Страшного «калифорнийского» гриппа в этом году не выявили, гонконгский грипп бьет на своей массовостью, а осложнениями, на смену штаммам А и В приходит ОРЗ. Это тоже очень неприятное простудное заболевание, от которого стоит поберечь ребенка. Но власти Мордовии вправе принимать такого рода решения.