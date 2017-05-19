Отравление соком в Буденновске маленького четырехлетнего ребенка и двух взрослых привело к возбуждению уголовного дела. Для уточнения реального состава напитка назначена соответствующая экспертиза. Пострадавшая девочка находится в больнице под наблюдением врачей.

По сообщению ИА ТАСС, в городе Буденновск (Ставропольский край) полиция ведет расследование в рамках уголовного дела, связанного с получением химического ожога ротовой полости четырехлетним ребенком и двумя мужчинами после того, как они выпили сок из заводской упаковки.

В пресс-службе Следственного комитета по региону пояснили, что пятнадцатого мая, в одном из торговых точек города, мужчина купил упаковку сока для своей маленькой внучки. Ребенок тут же получил травму полости рта химического характера. Мужчина решил попробовать сок самостоятельно и тоже получил ожог. С пачкой сока он обратился с претензиями к продавцу, который тоже попробовал сок из этой упаковки с аналогичным результатом. Всех троих осмотрели медики, девочка была госпитализирована.

Партия сока из магазина была изъята для экспертизы содержимого по распоряжению Роскомнадзора. Следственный комитет по Ставропольскому региону по данному факту возбудил уголовное дело .