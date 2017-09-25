Отставка Толоконского: вопреки сообщениям в СМИ, уход губернатора с должности официально не подтвержден

Отставка Толоконского: в социальных сетях и некоторых печатных средствах массовой информации появилась информация об уходе с должности главы Красноярского региона Виктора Толоконского. Но официально отставка пока не подтверждена.

Накануне многие средства массовой информации и социальные сети информировали об уходе с должности главы Красноярского края Виктора Толоконского. Например, об этом сообщал интернет-журнал “Сиб.фм”, при этом шла ссылка на якобы источник в правительстве региона. Издание писало, что В. Толоконский собственноручно написал заявление о своей отставке после того, как приехал со встречи с президентом России В. Путиным, куда он был вызван в срочном порядке в конце прошедшей недели.

После этого, начиная с двадцать первого сентября, в Сети стали появляться сообщения об уходе губернатора, а также называться возможные преемники на его пост. Так, “Telegram”-каналы порталов “Коммерсантъ” и “Незыгарь” среди возможных приемников Толоконского называли Михаила Котюкова, главу федагенства научных организаций, Алексея Текслера, первого замминистра энергетики России, Сергея Сокола, главы совета директоров “ОБОРОНПРОМА”, Виктора Томенко – первого заместителя Виктора Толоконского и других.

Тем не менее в пресс-службе Красноярского правительства пока не подтвердили информацию об уходе Толоконского, поэтому вся информация, появившаяся в последнее время на страницах СМИ и касающаяся его отставки, является недостоверной.