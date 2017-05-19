Памятник Р. Минниханову и М. Шаймиеву вскоре может появиться на центральной площади им. Свободы в городе Казани. Спонсировать проект согласились несколько человек, среди которых есть как казанские, так и московские бизнесмены и чиновники, а также люди, близкие к окружению казахстанского президента Н. Назарбаева и главы Чечни Р. Кадырова.

На самой главной площади Казани (республика Татарстан) скоро появится памятник, посвященный первому главе республики Минтимеру Шаймиеву и нынешнему президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Как рассказал И. Хаев, руководитель одного из казанских пиар-агентств, спонсорами этого проекта будут сразу несколько человек. Это чиновники и бизнесмены из Казани и Москвы, а также люди из администрации казахстанского президента Нурсултана Назарбаева и чеченского президента Рамзана Кадырова.

На данный момент, на площади Свободы находится памятник революционному вождю Владимиру Ленину, как считает депутат местной Госдумы Фатих Сибагатуллин, его давно надо убрать и поставить на его место новых героев.

В городскую администрацию уже поступил правительственный запрос, в котором представлен план будущих скульптурных композиций.