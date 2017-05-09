Парад Победы в Новосибирске собрал более 1600 человек. Специально к этому дню были восстановлены танк Т-34 и самолет военных лет МиГ-3. В рамках акции “Бессмертный полк”, сотни новосибирцев пронесли по улицам города фотографии своих родственников — участников ВОВ.

По сообщению агентства “Интерфакс”, сегодня, девятого мая, Парад Победы в Новосибирске собрал более 1600 человек. В шествии военной техники была задействована авиация: вертолеты Ми-8 и сверхзвуковые истребители МиГ-31 и бомбардировщики Су-34.

Новосибирцам впервые была представлена и ретро-техника, например, в честь 72-й годовщины Победы, в городе был восстановлен боевой танк Т-34, а над центральной городской площадью пролетел самолет времен Великой Отечественной войны — Миг-3, управлял которым летчик-испытатель В. Барсук.

Помимо военной техники, в наземной части Парада принимали участие курсанты, солдаты и офицеры из местного высшего военного училища, общевойскового объединения Центрального военного округа, МВД РФ, МЧС РФ, Сибирского кадетского корпуса. В этом году, первый раз приняли участие в параде женская рота Новосибирского гарнизона и местные юнармейцы.

В механизированную часть шествия вошли бронетранспортеры и бронеавтомобили, гаубицы, реактивные системы залпового огня, пушечные комплексы и т.д. Вслед за ними шли простые горожане в составе “Бессмертного полка” с фото своих дедов и прадедов, принимавших участие в той войне.