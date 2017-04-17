Паводок на Кургане по состоянию на 17 апреля 2017 года может достигнуть своего пика в Целинном районе. В данном муниципалитете уровень воды в реке Тобол за последние сутки поднялся на 65 сантиметров и достиг отметки в 473 деления. Глава региона А. Кокорин заверил, что все силы и средства области готовы к наводнению.

По сообщению портала “Правда -Урфо”, в Целинном районе Курганской области сложилась критическая паводковая ситуация. В Усть-Уйском муниципалитете за последние 24 часа уровень воды вырос на 65 сантиметров, достигну 473 отметки деления. В случае, если река Уй поднимется до 530-й отметке, жилые здания, дачи и транспортные инфраструктуры будут подтоплены.

Наступление паводка наблюдается и в других муниципалитетах. В районе города Курган река Тобол поднялась на 35 сантиметров, остановившись на отметке 334 сантиметра, а в Звериноголовском районе на 56 сантиметров, достигнув метки 530. Опасность для жителей Кургана наступит при достижении уровнем воды 700 сантиметров, а для жителей Звериноголовского района придется эвакуировать при уровне воды в 1000 сантиметров.

Ввиду опасности паводка, глава Курганского правительства Алексей Кокорин собрал экстренное заседание, на котором призвал глав муниципалитетов держать ситуацию под контролем. Он заверил присутствующих, что они располагают всеми необходимыми средствами и силами для ликвидации возможного бедствия. По его словам, каждый день в регионе проводятся многочисленные противопаводковые мероприятия, благодаря которым можно благополучно пережить период половодья.