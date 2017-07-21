Перекрытие движения в Томске необходимо для ремонта теплосети

В Томске собираются ремонтировать поврежденную теплосеть, и власти призывают граждан на время потерпеть некоторые трудности. Несколько улиц будут закрыты для транспорта 21-23 июля, и возобновить движение там можно будет в воскресенье в час дня.

Специалисты томского предприятия «ТомскРТС» отмечают, что тепломагистраль города под площадью Соляной очень изношена, ее участки нуждаются в замене, поэтому владельцам автотранспорта придется подобрать себе другой маршрут, а движение всего общественного транспорта будет осуществляться по немного измененным маршрутам – и трамваи, и троллейбусы будут ходить немного иначе.

21 июля в Томске трамваи поменяют свой маршрут не только потому, что теплосеть под площадью Соляной и улицей Елизаровых будут ремонтировать. Коммунальщики так же приведут в порядок кусты и деревья в санитарной зоне трамвайных путей, обрежут все лишние ветки, и от Комсомольского до Киевской трамвай №2 будет ходить немного не по своему маршруту. Власти города призывают учитывать данные обстоятельства 21-23 июля и корректировать свой маршрут согласно новым схемам.

Ранее СМИ писали: вся улица Розы Люксембург в Томске будет реконструирована – по ней ходит трамвай, это крайне серьезный объект для инфраструктуры города, он не должен быть старым и изношенным. Реконструировать улицу с трамвайным полотном непросто, но за год асфальт будет полностью заменен, а межрельсовое пространство будет покрыто новой плиткой. Возможно, потребуется перекрытие участков трамвайного полотна и корректировка некоторых маршрутов.