Потоп в Ульяновске: из-за непогоды в городе не снят режим чрезвычайной ситуации

В Ульяновске из-за разгула стихий по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации – детей вывозят из оздоровительных лагерей, автомобили извлекают из-под деревьев, балконы грозят обрушиться.

Несмотря на то, что в Ульяновске и области введен режим чрезвычайной ситуации, службы города просят население не паниковать и сохранять спокойствие. Из опасных зон подтопления будут вывезены все люди, в первую очередь – дети. Их заберут из лагерей и со сборов. Коммуникации будут тоже приведены в порядок, это касается районов, которые сидят без света – коммунальщики готовы устранять последствия урагана, убрать обрушенные деревья с автомобилей и почистить системы ливневой канализации. По словам губернатора Сергея Морозова, Ульяновск готов дать отпор стихии.

В режиме готовности находятся не только коммунальщики Ульяновска – врачи в больницах, врачи катастроф, спасатели готовы помочь горожанам в любую минуту. О любой чрезвычайной ситуации можно сообщить по телефонам 112 и 05, сохраняя при этом спокойствие. Так же рекомендуется не выходить из дому, не ездить на машине и не ходить под домами и металлоконструкциями.

«Хляби небесные» разверзлись в Москве в последний день июня, потом циклон отправился бушевать в Центральную часть России. Жители регионов уже поняли, что лета не будет, загореть не получится, детей в лагеря и на сборы лучше не отправлять, на дачу не ездить и отдых заранее не планировать. Некоторые с юмором относятся к грозам и ураганам и снимают веселые видео с людьми, которые плавают по городу на надувном матрасе, а молодежь снимает сюжеты для своих видео-блогов.