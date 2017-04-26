Пожар в Минусинске заставил руководство города запланировать проведение проверок по всем розничным торговым точкам на выявление фактов нарушения пожарной безопасности. В результате возгорания торговых павильонов 25 апреля, пострадала площадь более одной тысячи квадратных метров, на которых стояло два десятка торговых павильонов.

В городе Минусинск (Красноярский край) начнутся серьезные проверки всех розничных точек торговли на предмет нарушения правил пожарной безопасности. На такой шаг власти были вынуждены пойти после пожара, случившегося 25 апреля, когда в городе сгорели двадцать торговых павильонов на площади более одной тысячи квадратных метров. Для ликвидации возгорания были направлены двадцать пожарных машин и пятнадцать человек из пожарной команды. По оценкам специалистов, пожар был квалифицирован, как бедствие повышенной сложности.

По сообщению РИА Новости, глава Минусинска Д. Меркулов рассказал, что огонь лишил многих людей работы и бизнеса, с помощью которого они кормили свои семьи. На данный момент, необходимо установить причины пожара и подсчитать точную сумму ущерба. Д. Меркулов призвал всех собственников торговых центров и павильонов города, а также магазинов строго соблюдать на своих рабочих места правила пожарной безопасности.

По инициативе мэра, в городе проведут соответствующие проверки. На месте пожара сейчас работает дознаватель из регионального надзорного ведомства. По его словам, назвать точную сумму ущерба пока невозможно, но речь идет о крупной сумме в миллионы рублей.