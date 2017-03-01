Путин в Красноярске готовит город к Универсиаде-2019 и общается с победителями

Визит Владимира Путина в Красноярск был полностью посвящен такому событию как «Унверсиада-2019». Через два года олимпиаду для студентов принимает Красноярск, и все должно быть не хуже, чем в Алматы. Так же в планы президента входит общение с красноярцами, которые победили в Казахстане на «Универсиаде-2017».

Губернатор Красноярского края лично встретил Путина – четыре года назад глава РФ посещал город в последний раз, у Виктора Толоконского накопилось много вопросов. С прессой и чиновниками по поводу Универсиады Владимир Владимирович наметил встретиться в ФСУ, потому здание ВУЗа оцепил ОМОН, на каждом подъезде – пост ДПС. В Академии биатлона, которая охранялась не меньше университета, президент встретился с победителями Универсиады этого года. Биатлонисты очень волновались, но селфи с Путиным друзьям пообещали. На каждого студента-победителя у главы государства ушло не более трех минут, но фото с ним сделать удалось одному из сноубордистов, так же Путину спортсмены вручили подарок.

Объекты студенческого городка президенту в своем большинстве понравились, ему так же понравился тот факт, что Красноярск – самый развитый город Сибири с точки зрения инфраструктуры. Стадион должен принять и выдержать 170 тыс. зрителей, а обслуживать такое количество людей должны волонтеры. Их набор скоро начнется. Относительно допингов президент попросил чиновников от спорта прислушиваться к рекомендациям от WADA – с отечественной проверкой некрасиво получилось, из-за них Россию лишили Рио. Красноярцы надеются, что хоть в связи с Универсиадой решится ряд вопросов по благоустройству города: многие хотят ветку железной дороги от аэропорта до города.