Результаты ОГЭ, полученные у сорока двух выпускников 9-х классов Ярославля, были признаны недействительными по вине преподавателя. Было установлено, что учитель выносила работы школьников из аудитории. Еще пятерых школьников попросили покинуть экзамен, когда у них нашли телефоны и шпаргалки.

По сообщению ИА ТАСС, в городе Ярославле (Заволжский район), во время проведения ОГЭ по русскому языку среди выпускников 9-х классов, независимые наблюдатели увидели нарушение регламента — они заявили, что преподаватель выносила работы детей из аудитории в неизвестном направлении и отсутствовала с ними некоторое время. Позже специальная комиссия провела расследование и подтвердила этот факт.

После этого работы сразу сорока двух школьников были признаны недействительными. Еще пятеро школьников были вынуждены покинуть аудиторию из-за того, что были уличены в использовании шпаргалок и мобильных телефонов. Напомним, что экзамены по русскому языку школьники Ярославля сдавали тридцатого мая.

В связи с аннулированием результатов экзамена, своих должностей лишились глава пункта проведения ОГЭ и его организаторы. На данный момент решается вопрос о их привлечении к административной ответственности.

Что касается сорока двух выпускников, результаты ОГЭ которых не зачли, а также тех пяти человек, которых удалили из аудитории, то они смогут пересдать экзамен двадцатого июня. Всего в этом году к ОГЭ привлечены одиннадцать тысяч бывших девятиклассников по всей России.