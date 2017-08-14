Рожин суд: криминального авторитета Томска приговорили к шести годам колонии

Томский криминальный авторитет Игорь Рожин сядет на шесть лет в колонию строгого режима – он нанес вред здоровью человека, жестоко избив его, и хранил в автомобиле 30 травматических патронов и незарегистрированные пистолеты. До этого бандит занимался убийством людей на заказ и незаконным оборотом оружия.



Областной суд города Томска сообщает: известный «в определенных кругах» Игорь Рожин, криминальный авторитет, снова сядет в колонию, на этот раз на шесть лет. Еще в 2015 году он жестоко избил бывшего сокамерника и два года пробыл под стражей. Чем не угодил Игорю Рожину человек, с которым он «делил на зоне нары» – неизвестно, но некому Н. порядком досталось: Рожин ломал ему пальцы и конечности, вслепую стрелял в него из травматического пистолета. Потерпевший выжил несмотря на серьезность травм, и это повлияло на статью, по которой осудили Рожина. Помимо этого, в машине Игорь Рожин хранил незарегистрированное травматическое оружие и патроны к нему.

В 90-х Игорь Рожин держал в страхе весь Томск – за ним числятся заказные убийства, причем неугодных он взрывал, осуществляя такого рода теракты. В 2001 его посадили за криминальную деятельность на 14 лет, но свобода, обретенная им в 2013 году, не порадовала бандита. В 2015 году он снова попал в историю с избиением и снова сядет на шесть лет.

В ходе судебного разбирательства Рожин несколько раз симулировал гипертонию и сердечные приступы – в 2015 году ему несколько раз вызывали скорую медицинскую помощь прямо в суд. И уже в больнице оказывалось, что подсудимый абсолютно здоров, а все его хронические заболевания прекрасно лечат врачи в условиях СИЗО. Симуляции не помешали вынести бандиту приговор и отправить его в места не столь отдаленные.