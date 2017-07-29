День ВМФ в Петербурге и городе Кронштадте состоится в воскресенье, 31 июля. Впервые за все время это событие будет отмечаться морским парадом. Также перед праздником глава страны В. Путин одобрил указ, закрепляющий госполитику в сфере военно-морской деятельности на 13 лет.

По сообщению информационного агентства “Новости”, традиционно в последнее воскресенье июля, в РФ будет отмечаться День Военно-морского флота. В 2017 году его впервые отметят парадом флотилии в городах Санкт-Петербург и Кронштадт. Парад пройдет в исторической части обоих городов.

Петербуржцы и кронштадтцы, а также гости городов, смогут увидеть более шести десятков подводных и надводных военных кораблей любой классификации и ранга. Также в параде будут участвовать сорок самолетов, принадлежащих к морской авиации. Главной гордость мероприятия станет ботик самого Петра Первого, который прозвали “дедушкой российского флота”.

По словам Владимира Королева, главнокомандующего российским военно-морским флотом, раньше в Петербурге все корабли строили в прямую линию, после того, как они отшвартовались от реки Невы, но завтра, на параде, они будут находиться в строю кильватера и пройдут перед зрителями на заранее установленной скорости.

Напомним, что 31 июля будет проходить награждение участников парада в обоих городах новой памятной наградой, указ о которой накануне был издан министром обороны страны.

Также этот праздник запомнится тем, что недавно Президент РФ Путин подписал указа об основных направлениях госполитики России в области военно-морской деятельности, сроком до 2030 года.