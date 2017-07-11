Марафон «Белые ночи» в прошедшее воскресенье состоялся в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие более 10000 человек. На мероприятие приехали спортсмены из разных стран, а также 547 российских городов.

В прошедшее хмурое воскресенье на Дворцовой площади состоялся марафон «Белые ночи», который собрал более 10000 участников, приехавших из разных стран мира и российских городов. Данное главное беговое событие проходит в 28 раз, на нем присутствуют также болельщики, которые были привлечены к разминке, проходившей перед главной сценой. Зарядку проводили знаменитые фитнес-блоггеры.

Многие участники не рассчитывали на победу, несмотря на длительную подготовку к забегу. Они хотели доказать самим себе, что смогут пройти этот путь. Одним из таких участников стал 24-летний Даниил. Молодой человек готовился к мероприятию на протяжении трех месяцев. Он утверждает, что для него главное добежать, даже несмотря на боль в коленях: «Я просто хочу доказать самому себе, что смогу. Километрах на двадцати начинают болеть колени. Видимо, придется терпеть.», — заметил Даниил.

Необходимо отметить, что на марафоне нужно было пробежать 42 км. Трасса растянулась вдоль набережных, атлеты пробегали мимо архитектурных, исторических памятников. Тому, кто первым добежит до финиша, полагался денежный приз в размере 300000 рублей. Золото на дистанции 10 км досталось Михаилу М., который преодолел этот отрезок за 29 минут 51 секунду. А среди женщин первой на этой же дистанции оказалась Анна П., она пробежала с результатом в 33 минуты 53 секунды. Победителями длительной дистанции стали Юра Ч. и Надя Л., они оба приехали на марафон из Тольятти.