В Параде Победы в Санкт-Петербурге участвовали шлюпки со студентами и курсантами из морских вузов города. Они опустили венки на воды реки Невы, почтив, тем самым, моряков, которые защищали Ленинград в годы ВОВ. Всего в параде принимало участие пятнадцать шлюпок.

Сегодня в Санкт-Петербурге, к Параду Победы присоединилось пятнадцать шлюпок с моряками, которые почтили память тех, кто защищал их город в ВОВ на реке Нева. По словам Василия Сапожникова, капитана 2-го ранга запаса, в шлюпки сели курсанты и студенты морских высших учебных заведений Питера, а также молодежных парусных клубов. Все они опустили в воды реки венки и цветы в память о павших на той войне. Всего в шлюпочным параде было задействовано пятнадцать шлюпок, длилось водное построение с 12-00 по 17-00 МСК.

В этом году подобное мероприятие проводится двенадцатый раз, создателями идеи речного парада являются сами студенты. Впервые он состоялся в 2005 году и проходил в каналах и реках Петербурга, но на следующий год шлюпочный парад был перенесен в акваторию Невы, так как его участникам было трудно маневрировать между водными трамваями.

В этом году шлюпочный парад стартовал возле Воскресенской набережной, возле самого глубокого места в реке, где в блокадные дни совершались тренировочные погружения советских подлодок из Балтийского завода или “Адмиралтейских верфей”. Именно в этом месте участниками шлюпочного парада на воду были спущены первые памятные венки.