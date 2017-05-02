Первомайское шествие в Санкт-Петербурге собрало свыше 100000 человек

Вчера по всей России состоялись демонстрации в честь торжества 1 мая. Первомайское шествие прошло также в Санкт-Петербурге, здесь собралось более 100000 человек. Участники мероприятия двигалась по Невскому проспекту в сопровождении духового оркестра.

Вчера в Питере состоялась первомайская демонстрация, в ней приняли участие более 100000 человек. Возглавляли колонну Георгий Полтавченко, который является губернатором города, и Вячеслав Макаров, занимающему должность спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

«Мы отмечается 100 лет с того момента, когда впервые была разрешена праздничная первомайская демонстрация. И с тех пор идея праздника не изменилась, он объединяет тех, для кого самоотверженный труд – необходимость. В любую погоду мы собираемся, чтобы отметить День весны и труда», — обратился к демонстрантам губернатор.

Мероприятие проходило по Невскому проспекту, всю дорогу многочисленную колонну людей сопровождал духовой оркестр, который создавал праздничное настроение. Началось мероприятие в 11:00 утра и стартовало от станции метрополитена «Маяковская». Петербуржцы были в прекрасном настроении, несли цветы, транспаранты. В майской акции приняли участие представители районов города, учебных заведений, различных профсоюзов, отряды студентов, члены трудовых и общественных объединений, местные жители, а также гости Питера.