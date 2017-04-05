Пострадавший пассажир рассказал, что случилось на самом деле в момент взрыва в метро

Пассажир поезда метро города Санкт-Петербурга – Дмитрий Глазков рассказал нам о том, что на самом деле произошло в минуту взрыва. Напомним, что Дмитрий – уроженец города Саранск, молодой человек учится в северной столице, и также, как большинство жителей города, пользуется метрополитеном.

Взрыв в вагоне, в котором находился Дмитрий, произошел между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Всем известно о том, что взрыв произошел только в одном вагоне состава третьего апреля. В ту страшную минуту Дмитрий оказался на месте трагедии.

Журналист: Дмитрий, расскажите о последовательности произошедшего, конкретно: что ты видел, видел ли ты что-то подозрительное или кого-то странного? Как быстро подоспела помощь?

Дмитрий: Я ничего не видел перед взрывом, ничего подозрительного не было… Помощь подоспела, на самом деле, очень быстро.

Журналист: Как ты себя сегодня чувствуешь? Ты оказался в больнице из-за ожога руки?

Дмитрий: Я чувствую себя хорошо, спасибо. Да, я получил легкий ожог руки.

Журналист: Расскажи, тебе было страшно? Как именно все произошло, и была ли давка среди пассажиров взорвавшегося вагона, когда все окончилось?

Дмитрий: Была вспышка, а потом просто темнота. Не было ни сильной паники, ни давки. Да, мне было страшно, не в момент взрыва. Страшно мне стало потом…

Ранее в одном из интервью для новостного портала Дмитрий рассказывал, что в момент вспышки он накрылся своей курткой. Судя по информации некоторых СМИ, одежда молодого человека была испачкана кровью пострадавших пассажиров. Также на сегодняшний день известно, что количество погибших возросло до четырнадцати человек.