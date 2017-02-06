Сампсониевский собор в Санкт-Петербурге переходит во владения РПЦ

Сампсониевский собор в Санкт-Петербурге, подобно Исаакиевскому, переходит православной церкви в бесплатное пользование на 50 лет. Однако никто не устраивает по этому поводу демонстраций и митингов – жителей «культурной столицы готовили к тому, что это произойдет. Богослужения в музее ведутся с 2002 года, регулярными они стали в 2010 году, потому для музея-храма мало что поменяется.

В 1917 году храм имени Сампсония Странноприимца большевики не забрали, в нем, несмотря на пропаганду атеизма, богослужения велись до 1939 года. Храм уникален своим иконостасом – он сохранился с Отечественной войны в неповрежденном виде. Не пострадали иконы и прекрасные витые колонны по краям. Святой, в честь которого был построен храм, может радоваться его бесплатной передаче в пользование. Сампсоний из Рима бесплатно лечил бедняков, отпустил всех рабов, принадлежавших его родителям, на свободу и до конца своих дней в Константинополи всячески помогал беднякам.

Директор музея «Исаакиевский собор», к комплексу которого принадлежит и Сампсониевский собор, официально передал ключи от здания настоятелю Серафиму. У него нет повода ополчаться против Церкви и обвинять РПЦ в хищении имущества – для экспонатов музея город выделил помещение на Большой Морской. Восстанавливается некая историческая справедливость: экспонаты должны храниться в музеях, а соборы строили для богослужений. За некоторыми экспонатами, которые относятся и к храму, и к музею, будет следить Николай Буров. Например, колокол, которому 250 лет, весит 7,5 тонн. Его нельзя перевозить: он нуждается в постоянном внимании. На церемонии передачи ключей директор музей испытал удовлетворение – ему нечего делить с РПЦ.