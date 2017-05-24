День города Санкт-Петербурга: по решению городского правительства все станции метро 27 мая будут работать круглые сутки. Ограничения коснутся всего лишь нескольких станций петербургской подземки, которые будут закрыты, но это не скажется на общем уровне удобства для пассажиров.

Двадцать седьмого мая, в день города Санкт-Петербурга, почти все метро города будут работать круглосуточно. Попасть в подземку в ночное время можно с двух часов ночи до половины пятого утра. В качестве пропуска можно использовать “Подорожник” или обычный жетон. Также всех жителей Питера предупреждают, что в ночное время не будут работать бесконтактные сим-карты, пополнить их не удастся.

Часть вестибюлей подземки все же закроют, это будут 1-ый вестибюль станции “Проспект ветеранов”, 2-ой вестибюль станции “Ленинский проспект”, 1-ый вестибюль “Московской” станции, 2-ой вестибюль “Невского проспекта”. Также закроют вестибюли станций: “Спасская”, “Площадь А.Невского-2”, “Достоевская” и Технологический институт — 1”.

Для тех, кто по каким-то причинам не сможет воспользоваться метрополитеном, по ночному городу пустят несколько автобусов.

Напомним, что история Санкт-петербурга началась 27 мая 1703 года, когда город был основан императором Петром Первым. В этом году Питеру исполнится 314 лет.