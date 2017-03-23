Многострадальную «Зенит-Арену» (он же стадион «Крестовский») в городе на Неве начали возводить аж в 2007 г. И вот, спустя 10 лет, 31 марта 2017 года, истекает срок благоустройства – стадион и прилегающие территории должны быть сданы в эксплуатацию.
Основные строительные работы завершились еще в конце декабря. О бесконечной веренице переносов дат и увеличений сметы не писал только ленивый. Мы себя к таким не относим, и потому никаких сплетен — только факты:
- Габариты каждого из установленных светодиодных табло (31х11 м) почти равны двум волейбольным площадкам (189 м, затраты 144 млн из городского бюджета СПб)
- Вес всех использованных металлоконструкций составляет 26 000 т, это примерно 4 Эйфелевые башни (7.3 т)
- Площадь удерживаемой 8-ю пилонами крыши сооружения примерно 71 тыс. кв.м – т.е. в 3 раза больше Красной площади (23.1 тыс. кв. м)
- Вместимость стадиона составляет 68 тыс. чел. (порядка 7 тыс. из них – временные трибуны, собираемые под матчи Кубка конфедераций 2017 и Чемпионата мира 2018).
- По независимым оценкам, совокупная цена строительства: 48-50 млрд.
На сладкое: стадион на Крестовском острове возводится дольше, чем амфитеатр Флавиев, более известный как Колизей (вместимость около 50 тыс. чел). Строительство первого заняло 8 лет (с 72 по 80 год н. э.), стройка в Санкт-Петербурге велась на год больше Не забудьте прибавить еще полгода на настройку инженерных систем, благоустройство и устранение вибраций выкатного поля, проблему с которыми «Метростроевцы» обещают решить до передачи стадиона ФК «Зенит».
Источник: канал AV в Telegram (@avDaily)