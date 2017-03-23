Многострадальную «Зенит-Арену» (он же стадион «Крестовский») в городе на Неве начали возводить аж в 2007 г. И вот, спустя 10 лет, 31 марта 2017 года, истекает срок благоустройства – стадион и прилегающие территории должны быть сданы в эксплуатацию.

Основные строительные работы завершились еще в конце декабря. О бесконечной веренице переносов дат и увеличений сметы не писал только ленивый. Мы себя к таким не относим, и потому никаких сплетен — только факты:

Габариты каждого из установленных светодиодных табло (31х11 м) почти равны двум волейбольным площадкам (189 м, затраты 144 млн из городского бюджета СПб)

Вес всех использованных металлоконструкций составляет 26 000 т, это примерно 4 Эйфелевые башни (7.3 т)

Площадь удерживаемой 8-ю пилонами крыши сооружения примерно 71 тыс. кв.м – т.е. в 3 раза больше Красной площади (23.1 тыс. кв. м)

Вместимость стадиона составляет 68 тыс. чел. (порядка 7 тыс. из них – временные трибуны, собираемые под матчи Кубка конфедераций 2017 и Чемпионата мира 2018).

По независимым оценкам, совокупная цена строительства: 48-50 млрд.

На сладкое: стадион на Крестовском острове возводится дольше, чем амфитеатр Флавиев, более известный как Колизей (вместимость около 50 тыс. чел). Строительство первого заняло 8 лет (с 72 по 80 год н. э.), стройка в Санкт-Петербурге велась на год больше Не забудьте прибавить еще полгода на настройку инженерных систем, благоустройство и устранение вибраций выкатного поля, проблему с которыми «Метростроевцы» обещают решить до передачи стадиона ФК «Зенит».

Источник: канал AV в Telegram (@avDaily)