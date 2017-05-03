Снег в Красноярске доставил много хлопот горожанам и коммунальным службам. В городе выпала почти полумесячная норма осадков. Поломаны деревья, есть проблемы с движением на дорогах. Во многих местах высота снежного покрова достигает 0,2 метра.

По сообщению РИА Новости, в ночь со вторника на четверг, в Красноярске выпал снег, достигнув почти полумесячной нормы осадков. Из-за его обилия на ветках, стали ломаться деревья, а образовавшаяся на дорогах снежная “каша” создала трудности для владельцев автомобилей. Также снег залепил светофоры и дорожные знаки. Метеослужбы призвали всех водителей быть предельно осторожными, вдоль всех трасс усилили наряды ДПС.

По словам Оксаны Синельниковой, представителя метероологической службы региона, за ночь в городе выпало 19 мм осадков, что составило 20 сантиметров толщины снежного покрова. В некоторых местах за городом она достигала 50 сантиметров. Толщина снега на ветках и проводах составляет 2 сантиметра, что и приводит к ломке деревьев. Аналогичная ситуация наблюдалась в Красноярске девятого мая 2016 года, когда в городе выпало почти 29 миллиметров осадков. Это был рекордный показатель за все время метеонаблюдений в регионе, начиная с 1936 года. Тогда было повреждено 450 деревьев. Обычная норма осадков для мая месяца по Красноярскому краю равна 48 миллиметров.

На данный момент, все сломанные деревья убраны, МЧС по региону ограничило движение большегрузного транспорта и автобусов по трассе Р-257 «Енисей». Ранее ограниченное движение по трассе “Красноярск-Дивногорск” уже восстановлено.