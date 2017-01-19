Ставрополь: Оплатить услуги такси «Пчелка» теперь можно безналично с помощью карты Сбербанка

Ставропольское отделение ПАО Сбербанк и такси «Пчелка» заключили договор интернет-эквайринга. Теперь поездку можно оплатить безналично через мобильное приложение компании-перевозчика. Для этого необходимо его скачать, указать при заказе машины, что оплата будет произведена с помощью банковской карты, и далее следовать инструкциям.

Этот договор стал первым совместным проектом регионального отделения Сбербанка и фирмы такси по интернет-эквайрингу, в рамках которого оплата услуг осуществляется через мобильное приложение партнера. – Банковские карты постепенно вытесняют наличность из наших кошельков. И каждый, кто пользуется услугами такси, наверняка сталкивался с ситуацией, когда «живых» денег нет, а водитель не принимает безналичную оплату. Благодаря нашим договоренностям с партнером – фирмой «Пчелка», – эта проблема решена.

«Теперь у наших клиентов есть выбор», – отметил управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Роман Романенко.

На данный момент Сбербанк заключил уже более 150 договоров интернет-эквайринга с региональными компаниями. Это в основном сайты предприятий, осуществляющих доставку еды, реализующих товары для дома, запчасти и оборудование, мебель, зоотовары, а также оказывающих услуги по санаторно-курортному лечению. Сейчас к ним добавилась и фирма такси.