Свалка в Балашихе: в Подмосковье ликвидируют 50 гектаров мусора

23 июня жителям подмосковной Балашихи официально объявили: большая свалка, о которой они рассказывали Владимиру Путину, будет ликвидирована. 50 гектаров мусора предстоит вывезти в другое место и утилизировать на другом полигоне.

Огромная свалка, которую ликвидируют, начиная с 23 июня, находится всего в 200 метрах от жилых домов в Балашихе (Подмосковье). Жителям близлежащих домов не нравилось такое соседство, и они на «прямой линии» с президентом 15 июня пожаловались, что живут в эпицентре «экологической катастрофы». Только после прямого указания Путина чиновники обратили внимание на возмущения горожан и готовы потратить на вывоз мусора 4 млрд. рублей.

Возмущению Путина, услышавшего про свалку, не было предела – нельзя строить дома вблизи мусорных полигонов. Скоро на территории Московской области построят три мусороперерабатывающих завода с самыми современными японскими технологиями. Не дело, что промышленный и бытовой мусор свозят в одно место с 1964 года.

Ежедневно огромная свалка «Купчино» принимала по 600 тыс. тонн отходов. Полигон окружил Балашиху, село Федино и лесопарковую зону. Люди, купившие дома в 2015 году, даже не подозревали, что к ним в 2017 году «подползет» свалка и будет отравлять жизнь. У полигона, как оказалось, был владелец с лицензией, действительной до 2019 года. И только звонок президента заставил министра экологии Сергея Донского начать решение данной проблемы.