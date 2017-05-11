Схему съезда с Канавинского моста в Нижнем Новгороде изменят завтра, двенадцатого мая, ввиду начавшегося капитального ремонта улицы Самаркандской. Такая информация поступила из новгородского Управления по работе со средствами массовой информации.

По сообщению ИА ТАСС, в новгородском Управлении по работе с СМИ объявили о начале ремонтных работ по ул. Самаркандской, которые начнутся завтра 12 мая. Работы проводятся в рамках масштабных реконструкций всех автомобильных дорог в городе.

Во время ремонта, на Самаркандской улице будет полностью перекрыто транспортное движение, объехать запрещенную зону можно будет по прилегающим к ней улицам, для чего на Совнаркомовской улице и Керченской временно введут двустороннее движение. Полностью будет ликвидировано автопередвижение на перекрестке Совнаркомовская-Самаркандская.

Также в управлении сообщили, что поменяется схема съезда с Канавинского моста. Движение на нем также сделают двусторонним: один поток автомобилей будет перенаправлен на улицу Керченскую, а другой на площадь имени Ленина. Что касается трехполосного движения на Канавинский мост с улицы Советской, то оно полностью сохранится.

На мосту установили новый светофор с двумя программами. Утром, в пиковое время, он будет по максимуму пропускать автомобильный поток со стороны Мещерского озера, далее, с 11-00 до 12-00 светофор переключится на режим регулирования движения с Канавинского моста.

Окончательно ремонт Самаркандской улицы будет завершен к началу августа. После этого начнутся работы на участке по улицам Дзержинского-Бетанкура.