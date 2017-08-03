Тайфун Нору: в Приморье объявили штормовое предупреждение

Тайфун «Нору»: сегодня в Приморском крае было объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся стихии. Ожидается, что третьего и четвертого августа на территории региона пройдут сильные ливни с грозами, как сообщила об этом местная служба Гидрометцентра. Сам тайфун обрушит свою силу на Приморье восьмого августа.

В Приморье все ожидают удара тайфуна, о котором местных жителей первыми предупредили космонавты, увидевшие его из космоса в районе Тихого океана. “Нору” придет в Приморский край со стороны Японии и уже третьего и четвертого августа в регионе возможны сильные ливни с грозами и порывами ветра. В связи с этим местная служба Гидрометцентра объявили штормовое предупреждение.

Ожидается, что в Приморье может выпасть большое количество осадков, сравнимое по количеству с двумя декадными нормами. Наибольшая опасность грозит западным и центральным районам области. Сам тайфун обрушится на Приморский край не ранее восьмого августа и пробудет там до десятого августа. Следствием стихии могут быть подтопления, месячная норма осадков и сильный ветер с порывами до 25-30 метров в секунду. Высота волн в заливе Петра Великого может достигать четыре-пять метров.

Приморские власти начали срочную подготовку к возможной паводковой ситуации в регионе. Все службы жизнеобеспечения края приведены в состояние повышенной готовности. Удар стихии готовы встретить более трех тысяч человек и более полутора тысяч единиц спецтехники. Более восьмисот ремонтных бригад выедут для устранения последствий тайфуна.