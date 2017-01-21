Тело Егора Антонова предположительно обнаружили в реке Ижора

19 января в реке Ижора было обнаружено тело шестилетнего мальчика, но водолазы и спасатели не берутся утверждать, что это Егор Антонов. СК РФ по Ленобласти сообщил, что предварительная причина смерти мальчика – несчастный случай, но является ли тело Егором Антоновым, покажет только экспертиза. Работа экспертов тяжела и кропотлива, а семье Егора предстоит непростая процедура опознания.

Искали пропавшего в Коммунаре на Рождество Егора Антонова всем миром, но для окончательного выяснения обстоятельств необходимы анализы и вскрытие. Нашли тело неустановленного пока ребенка при помощи гидроскопа и квадрокоптера. Следствие СК выдвигало три версии, и среди них только одна предполагала, что мальчик жив. Его могли похитить, как похищают тысячи детей в России. Две другие версии не предполагали Егорку среди живых: уголовное дело открыли по статье «Убийство малолетнего», но и «несчастный случай» не сулил семье мальчика ничего хорошего.

Если окажется, что мальчик нарушил запрет родителей и отправился на лед, то мама плохо знала своего ребенка. Надежда заявила следствию, что сын не мог ее ослушаться, а свидетели видели дошкольника с дворняжкой на берегу Ижоры. Данные экспертизы пока не разглашаются, о следах насильственной смерти умалчивается в интересах следствия.