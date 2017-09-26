Толоконский: губернатор Красноярского края не собирался подавать в отставку

Глава Красноярского края Виктор Александрович Толоконский не собирался писать заявление об отставке – его туда «отправили» некоторые СМИ региона. Все статьи подобного рода опроверг глава администрации Толоконского. Вице-губернатор отметил, что распространение данного фейка началось с издания «Сиб.фм», чем его редакторы и журналисты руководствовались, публикуя дезинформацию – неизвестно.

Администрация губернатора Красноярского края заявила, что информация об отставке, в которую уходит Виктора Толоконский – ложь, распространяемая изданием «Сиб.фм» с ссылкой на источники, хотя их существование находится под вопросом. Слухи вокруг отставки губернатора после беседы с Путиным мог породить тот факт, что Толоконского члены краевого правительства не видели на еженедельной обязательной планерке. В отставку, по словам некоторых СМИ, господин Толоконский подал после того как имел приватную беседу с Владимиром Путиным 21 сентября. Люди, хорошо знающие Виктора Александровича, отмечают, что ведет он себя как обычно и ни о какой отставке речь не заводит.

Правительство Красноярского края уверено: новости об отставке появились потому что журналистам не о чем писать и занимать информационное поле региона. А Виктор Александрович работает в штатном режиме и выполняет свои прямые обязанности. Он даже вернулся пораньше из Москвы с приема у Путина, чтобы поговорить с обманутыми дольщиками, живущими в палатках у краевой администрации. Бюджет выделит деньги на достройку тех домов, которые обещали построить для вкладчиков физические лица, хотя закона для такой выдачи средств в законодательстве пока нет.